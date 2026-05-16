A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CAVENAGO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CAVENAGO
Roma, 16 maggio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di martedì 19 alle 5:00 di mercoledì 20 maggio, sarà chiusa la stazione di Cavenago, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Milano: Agrate;
in entrata verso Brescia: Trezzo;
in uscita per chi proviene da Milano: Agrate;
in uscita per chi proviene da Brescia: Trezzo.
In ulteriore alternativa, proseguire in A4 verso Milano e uscire ad Agrate, oppure immettersi sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano e uscire a Pessano con Bornago.