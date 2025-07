A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CAVENAGO

Roma, 28 luglio 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 29 alle 5:00 di mercoledì 20 luglio, sarà chiusa la stazione di Cavenago, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Trezzo o di Agrate, rispettivamente al km 157+200 e al km 145+900 della stessa A4 o la stazione di Pessano con Bornago, al km 1+800 della A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano.