A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CAPRIATE
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CAPRIATE
Roma, 13 novembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 novembre, sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Trezzo, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, in considerazione della limitazione in peso sul ponte “sul fiume Adda”, dovranno entrare alla stazione di Dalmine, in quanto non è possibile entrare a Trezzo;
in entrata verso Brescia: Dalmine;
in uscita per chi proviene da Milano, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno anticipare l’uscita alla stazione di Trezzo, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, in considerazione della limitazione in peso sul ponte “sul fiume Adda”, dovranno proseguire in A4 verso Brescia/Venezia e uscire a Dalmine, in quanto non è possibile uscire a Trezzo.
Si ricorda la chiusura, sulla stessa A4, del tratto Milano viale Certosa-Monza, verso Brescia, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 novembre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.