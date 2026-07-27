A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CAPRIATE
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CAPRIATE
Roma, 27 luglio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori rifacimento delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 30 alle 5:00 di venerdì 31 luglio, sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Trezzo, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare alla stazione di Dalmine, in considerazione della limitazione in peso (20 tonnellate) sul ponte “fiume Adda”, nel collegamento tra Trezzo e Capriate, per la quale non è possibile entrare a Trezzo;
in entrata verso Brescia: Dalmine;
in uscita per chi proviene da Brescia, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno anticipare l’uscita alla stazione di Dalmine oppure proseguire in A4 verso Milano e uscire a Trezzo, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno uscire a Dalmine, in considerazione della limitazione in peso sul ponte “fiume Adda”, per la quale non è possibile uscire a Trezzo.