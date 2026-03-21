A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI BRESCIA OVEST
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI BRESCIA OVEST
Roma, 21 marzo 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 marzo, sarà chiusa la stazione di Brescia ovest, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ospitaletto, sulla stessa A4, o di Brescia Centro, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia.