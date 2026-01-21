A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI BRESCIA OVEST
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI BRESCIA OVEST
Roma, 21 gennaio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 23:00 di sabato 24 alle 6:00 di domenica 25 gennaio, sarà chiusa la stazione di Brescia ovest, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Venezia.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Milano: Ospitaletto, sulla stessa A4;
in entrata verso Venezia e in uscita per chi proviene da Venezia: Brescia Centro, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia.