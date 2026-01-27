A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI BRESCIA OVEST

Roma, 27 gennaio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 28 alle 5:00 di giovedì 29 gennaio, sarà chiusa la stazione di Brescia Ovest, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Venezia e in uscita da entrambe le provenienze, Milano e Venezia.

In alternativa si consigliano le stazioni di Ospitaletto, sulla stessa A4, o Brescia Centro, sulla A21 Torino-Brescia.