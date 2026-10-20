A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI BERGAMO

Roma, 20 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 ottobre, sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Milano: Dalmine;

in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia: Seriate.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.