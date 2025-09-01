A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI AGRATE
Roma, 1 settembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 settembre, sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cavenago o Monza, sulla stessa A4, o la stazione di Pessano con Bornago sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano.