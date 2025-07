A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI AGRATE

Roma, 19 luglio 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di martedì 22 alle 5:00 di mercoledì 23 luglio, sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Brescia. Si ricorda la contestuale chiusura, per consentire lavori di pavimentazione, dell’entrata di Agrate anche verso Brescia.

In alternativa, si consigliano i seguenti percorsi alternativi:

per la chiusura dell’uscita per chi proviene da Brescia: uscire a Cavenago;

per la chiusura delle entrate:

-verso Milano: percorrere la SP13 verso Carugate, la SP13 e la viabilità ordinaria verso Monza ed entrare sulla A4 allo svincolo di Monza Sant’Alessandro;

–

verso Brescia: entrare a Cavenago.