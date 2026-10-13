A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI AGRATE
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI AGRATE
Roma, 13 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di venerdì 16 alle 5:00 di sabato 17 ottobre, sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Cavenago.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.