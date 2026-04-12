A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTE LA STAZIONE DI BRESCIA OVEST
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTE LA STAZIONE DI BRESCIA OVEST
Roma, 12 aprile 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 15 alle 5:00 di giovedì 16 aprile, sarà chiusa la stazione di Brescia ovest, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: Ospitaletto;
in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia: Brescia Centro.