A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER TRE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO

Roma, 12 maggio 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 12, alle 1:00 di martedì 13 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Torino, il ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord di Milano ed è diretto verso la A51 Tangenziale est.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Sesto San Giovanni, al km 136+000, percorrere via Galileo Galilei e viale Valtellina ed entrare in A52 Tangenziale nord allo svincolo di Sesto San Giovanni, in direzione della A51 Tangenziale est, di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali.