A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER TRE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A51 TANGENZIALE EST
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER TRE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A51 TANGENZIALE EST
Roma, 28 marzo 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 23:00 di martedì 31 marzo alle 2:00 di mercoledì 1 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A51 Tangenziale est di Milano, verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa, proseguire sulla A4 verso Brescia/Venezia, uscire alla stazione di Agrate, percorrere la viabilità ordinaria: SP121 verso Carugate e SP208 in direzione Brugherio ed entrare in A51 Tangenziale est allo svincolo di Carugate.