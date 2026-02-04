A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER TRE ORE NOTTURNE LA STAZIONE DI BRESCIA OVEST

Roma, 4 febbraio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 alle 24:00 di venerdì 6 febbraio, sarà chiusa la stazione di Brescia ovest, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Milano: Ospitaletto, sulla stessa A4;

in entrata verso Brescia: Brescia Centro, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia;

in uscita per chi proviene da Milano, anticipare l’uscita alla stazione di Ospitaletto; in ulteriore alternativa, proseguire sulla A4 verso Venezia e uscire alla stazione di Brescia Centro, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia.