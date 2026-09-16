A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A8 MILANO-VARESE VERSO VARESE
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A8 MILANO-VARESE VERSO VARESE
Roma, 16 settembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 1:00 alle 5:00 di sabato 19 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
proseguire in A4 verso Torino e, attraverso il nodo Milano Ghisolfa percorrere la A50 Tangenziale ovest in direzione A8 e immettersi quindi in A8, verso Varese;
anticipare l’uscita in A4 allo svincolo di Milano Viale Certosa, immettersi sul Raccordo Milano viale Certosa verso Milano, uscire al primo svincolo disponibile e rientrare sul Raccordo Milano viale Certosa, in direzione A8/Varese;
proseguire in A4 verso Torino, uscire allo svincolo di Pero, proseguire sulla SR1 dell’Expo ed entrare in A8 allo svincolo di Cascina Merlata.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.