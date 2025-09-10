A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO DI MILANO VIALE CERTOSA (SC1)
Roma, 10 settembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 12 alle 2:00 di sabato 13 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Torino, il ramo di immissione sul Raccordo Milano Viale Certosa (SC1), verso Milano.
In alternativa si consiglia di proseguire sulla A4, verso Brescia/Venezia, uscire a Cormano e rientrare dallo stesso svincolo verso Torino, seguendo le indicazioni per Milano Viale Certosa.