A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER DUE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI CORMANO
Roma, 24 gennaio 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 alle 24:00 di martedì 27 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Cormano, in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni o di Milano Viale Certosa.