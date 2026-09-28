A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A8 MILANO-VARESE
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A8 MILANO-VARESE
Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 1 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.
In considerazione della chiusura del Ramo che dal Raccordo Viale Certosa (SC1) immette sulla A8, da Milano Centro verso Varese, si consiglia di proseguire in A4 verso Torino, immettersi sulla A50 Tangenziale ovest e, attraverso il nodo Milano Ghisolfa, proseguire in A8, in direzione Varese.
In ulteriore alternativa, proseguire in A4 verso Torino, uscire a Pero, percorrere la SS11 ed entrare in A8 allo svincolo di Cascina Merlata.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.