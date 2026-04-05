A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER CINQUE NORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO VIALE CERTOSA
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER CINQUE NORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO VIALE CERTOSA
Roma, 5 aprile 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di riqualifica della segnaletica verticale, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 8 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sul Raccordo Viale Certosa, verso Milano viale Certosa.
In alternativa, proseguire sulla A4 verso Torino, uscire a Pero e seguire le indicazioni per Molino Dorino, per poi rientrare in A4 verso Brescia, seguendo le indicazioni per Milano città.