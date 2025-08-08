A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA L’ENTRATA DI SESTO SAN GIOVANNI IN DIREZIONE BRESCIA PER VERIFICHE TECNICHE A SEGUITO DI INCIDENTE

Roma, 8 agosto 2025 – Poco dopo le 12:00, sulla A4 Milano-Brescia, è stata chiusa l’entrata di Sesto San Giovanni in direzione Brescia, per consentire le necessarie verifiche tecniche sullo svincolo, a seguito di un incidente al km 136,5, ora risolto, nel quale un mezzo pesante che trasportava un escavatore, non correttamente caricato, ha urtato il cavalcavia dello svincolo, perdendo il mezzo trasportato.



Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso meccanico, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

In alternativa all’entrata di Sesto San Giovanni, in direzione Brescia, si consiglia l’entrata a Monza.