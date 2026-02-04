A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA LA STAZIONE DI DALMINE
Roma, 4 febbraio 2026 – In occasione di una cerimonia commemorativa che si svolgerà venerdì 6 febbraio, in corrispondenza del piazzale della stazione autostradale di Dalmine, sarà necessario chiudere la suddetta stazione, sulla A4 Milano-Brescia, dalle 10:00 alle 14:00, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bergamo, al km 172+500, o di Capriate, al km 160+700.