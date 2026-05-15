A4 MILANO-BRESCIA: CHISURE NOTTURNE PONTE OGLIO, CORMANO, AGRATE, IMMISSIONE SULLA A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO E IMMISSIONE SULLA A51 TANGENZIALE EST
A4 MILANO-BRESCIA: CHISURE NOTTURNE PONTE OGLIO, CORMANO, AGRATE, IMMISSIONE SULLA A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO E IMMISSIONE SULLA A51 TANGENZIALE EST
Roma, 15 maggio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 18 alle 5:00 di martedì 19 maggio, sarà chiusa la stazione di Ponte Oglio, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Grumello;
verso Brescia: Palazzolo;
-dalle 21:00 di martedì 19 alle 5:00 di mercoledì 20 maggio, sarà chiuso lo svincolo di Cormano, in uscita per chi proviene da Torino.
In alternativa si consiglia di uscire a Milano viale Certosa o a Sesto San Giovanni;
-dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 20 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Melegnano (TEEM).
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Agrate, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A58 TEEM alla stazione di Pessano con Bornago, oppure proseguire in A4 verso Brescia/Venezia, uscire a Cavenago e rientrare dalla stessa stazione verso Milano, per poi immettersi sulla A58 TEEM;
-dalle 21:00 di mercoledì 20 alle 5:00 di giovedì 21 maggio, sarà chiusa la stazione di Agrate, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa, uscire a Sesto San Giovanni viale Italia, sulla A52 Tangenziale nord, o a Carugate, sulla A51 Tangenziale est, o ancora alla stazione di Cavenago, sulla stessa A4;
-dalle 21:00 di giovedì 21 alle 5:00 di venerdì 22 maggio, sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata verso Milano.
In alternativa, entrare a Cavenago o a Monza, sulla stessa A4, o a Pessano con Bornago, sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano;
-dalle 21:00 di giovedì 21 alle 5:00 di venerdì 22 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sulla A51 Tangenziale est, in direzione di quest’ultima.
In alternativa, uscire ad Agrate, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A51 Tangenziale est allo svincolo di Carugate.