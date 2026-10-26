A4 MILANO-BRESCIA: ANNULLATI I PROVVEDIMENTI DI DEVIAZIONI OBBLIGATORIE NOTTURNE SULLA A8 MILANO-VARESE VERSO VARESE. CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SESTO SAN GIOVANNI-MILANO VIALE CERTOSA ED ENTRATE SESTO SAN GIOVANNI E CORMANO

Roma, 26 ottobre 2026 – Sono stati annullati i provvedimenti di deviazioni obbligatorie notturne, per chi percorre la A4 Milano-Brescia, da Brescia verso Milano/Torino, sulla A8 Milano-Varese, verso Varese, che erano previsti nelle due notti di mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre, con orario 21:00-5:00 e dalle 22:00 di venerdì 30 alle 6:00 di sabato 31 ottobre.

Sulla stessa A4, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione e barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre, con orario 21:00-5:00 e dalle 22:00 di venerdì 30 alle 6:00 di sabato 31 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Milano viale Certosa, verso Torino.

Si precisa che saranno contestualmente chiuse le entrate, in entrambe le direzioni, degli svincoli di Sesto San Giovanni e di Cormano, anche per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

L’area di servizio “Lambro nord”, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, chi è diretto verso Torino, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, potrà percorrere la SS36 verso Lecco, la A52 Tangenziale nord in direzione Rho, il Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho, la A50 Tangenziale ovest in direzione Bologna ed entrare in A4 verso Torino attraverso il nodo Milano Ghisolfa.

Chi è diretto verso Milano o Varese, dopo l’uscita obbligatoria a Sesto San Giovanni, potrà percorrere la SS36 verso Lecco, la A52 Tangenziale nord in direzione Rho ed entrare in A8 attraverso il nodo Fiera, verso Milano o Varese;

per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni e di Cormano, verso Torino: Milano viale Certosa;

per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni e di Cormano, verso Brescia: Monza.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.