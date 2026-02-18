A4 MILANO-BRESCIA: AL VIA LE OPERAZIONI DI VARO DEL CAVALCAVIA DI SVINCOLO DI SESTO SAN GIOVANNI

Nella notte di venerdì 20 febbraio chiusi i tratti Cormano-Monza e Monza-Milano Viale Certosa

Roma, 18 febbraio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, nella notte di venerdì 20 febbraio, si svolgeranno le operazioni di varo del cavalcavia di svincolo di Sesto San Giovanni, rimosso alla fine dello scorso anno, in seguito all’urto di un mezzo pesante, per permettere il completo rifacimento dell’opera.

In particolare, nella stessa notte, verranno effettuate le operazioni di sollevamento del nuovo impalcato, attualmente posizionato in un’area attigua all’autostrada, e il suo riposizionamento.

Si tratta di attività che dovranno essere svolte in assenza di traffico, pertanto, dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 febbraio saranno chiusi i tratti Cormano-Monza verso Brescia e Monza-Milano Viale Certosa, in direzione Milano. Resteranno contestualmente chiuse le aree di servizio “Lambro nord” e “Novate nord” situate nel suddetto tratto verso Milano mentre l’area di servizio “Lambro sud”, in direzione Brescia, sarà chiusa con un’ora di anticipo. Chiusa, inoltre l’entrata di Milano Viale Certosa verso Brescia e chiuso, per chi percorre la A8 Milano-Varese e proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A4, verso Brescia.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-per la chiusura del tratto Cormano-Monza, verso Brescia: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, percorrere la SP35 Milano-Meda verso Meda e la A52 Tangenziale nord in direzione Monza e rientrare in A4 alla stazione di Monza;

-per la chiusura del tratto Monza-Milano viale Certosa, verso Torino: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monza, percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho/A50 Tangenziale ovest e immettersi sulla Tangenziale ovest verso Bologna ed entrare in A4 in direzione di Torino.

Chi è diretto verso A8 Milano-Varese, in direzione Varese o verso la A9 Lainate-Como-Chiasso, in direzione Chiasso, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monza, potrà proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Rho/A50 Tangenziale ovest, seguendo le indicazioni per A8;

-per la chiusura dell’entrata di Milano viale Certosa verso Brescia: proseguire sulla A8 verso Varese, immettersi in A52 Tangenziale nord verso Monza ed entrare a Monza, verso Brescia;

-per la chiusura del ramo di allacciamento A8/A4: uscire dal nodo Fiera Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Monza ed entrare in A4 a Monza, in direzione Brescia.

Le attività, una volta concluse le operazioni di varo dell’impalcato, proseguiranno con l’allestimento definitivo della carreggiata stradale del nuovo ponte che prevede il completamento del manto di asfalto, l’installazione delle barriere di protezione e le attività di collaudo dell’opera prima della riapertura. Lavorazioni che verranno portate avanti mantenendo lo svincolo di Sesto San Giovanni chiuso esclusivamente in entrata verso Brescia, fino alla fine di marzo.