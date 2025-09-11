A4 MILANO-BRESCIA: AL VIA I LAVORI PER IL RIPRISTINO COMPLESSIVO DEL CAVALCAVIA DI SVINCOLO DELL’ENTRATA DI SESTO SAN GIOVANNI VERSO BRESCIA
A4 MILANO-BRESCIA: AL VIA I LAVORI PER IL RIPRISTINO COMPLESSIVO DEL CAVALCAVIA DI SVINCOLO DELL’ENTRATA DI SESTO SAN GIOVANNI VERSO BRESCIA
Roma, 11 settembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, sono state completate le verifiche tecniche sul cavalcavia di svincolo di Sesto San Giovanni, situato al km 136+500, effettuate in seguito ad un incidente avvenuto la mattina dell’8 agosto in cui un autoarticolato aveva urtato il cavalcavia di svincolo, danneggiandolo strutturalmente.
Le indagini approfondite, effettuate sull’infrastruttura chiusa al traffico, hanno confermato la necessità di progettare ed eseguire il ripristino totale dell’impalcato. Pertanto, lo svincolo di Sesto San Giovanni resterà chiuso in entrata verso Brescia fino al termine delle lavorazioni, previsto ad oggi per il mese di marzo.
L’intervento verrà condotto senza interferire con il traffico veicolare sottostante con l’obiettivo di ridurre al minimo gli impatti sui consueti spostamenti quotidiani del tratto cittadino della A4.
In alternativa, per tutta la durata delle attività, si consiglia di percorrere la A52 Tangenziale Nord di Milano verso Monza e entrare in A4 alla stazione di Monza.