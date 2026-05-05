A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA USCITA OBBLIGATORIA MILANO VIALE CERTOSA
A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA USCITA OBBLIGATORIA MILANO VIALE CERTOSA
Roma, 5 maggio 2026 – E’ stato annullato il provvedimento di uscita obbligatoria a Milano Viale Certosa, sulla A4 Milano-Brescia, che era previsto dalle 21:00 di questa sera, martedì 5, alle 5:00 di mercoledì 6 maggio.
Rimangono confermati, come da programma, i provvedimenti di uscita obbligatoria al suddetto svincolo di Milano Viale Certosa, per chi percorre la A4 Milano-Brescia da Torino verso Brescia/Venezia, nelle due notti di mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, con orario 21:00-5:00, per lavori di pavimentazione.
Dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Milano Viale Certosa, rientrare sul Raccordo Viale Certosa e rientrare in A4 verso Brescia/Venezia.