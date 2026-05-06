A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA USCITA OBBLIGATORIA MILANO VIALE CERTOSA
A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA USCITA OBBLIGATORIA MILANO VIALE CERTOSA
Roma, 6 maggio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia è stato annullato il provvedimento di uscita obbligatoria a Milano Viale Certosa, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 6, alle 5:00 di giovedì 7 maggio.
Rimane confermato, come da programma, il provvedimento di uscita obbligatoria al suddetto svincolo di Milano Viale Certosa, per chi percorre la A4 Milano-Brescia, da Torino verso Brescia/Venezia, dalle 21:00 di giovedì 7 alle 5:00 di venerdì 8 maggio, per lavori di pavimentazione.
Dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Milano Viale Certosa, rientrare sul Raccordo Viale Certosa per proseguire sulla A4 verso Brescia/Venezia.