A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE TRATTO SESTO SAN GIOVANNI-MILANO VIALE CERTOSA E SVINCOLO DI CORMANO. DEVIAZIONE OBBLIGATORIA NOTTURNA SULLA A8 VERSO VARESE

Roma, 29 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata la chiusura del tratto Sesto San Giovanni-Milano viale Certosa, verso Torino, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 29, alle 5:00 di venerdì 30 ottobre; di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “Lambro nord”, situata nel suddetto tratto e aperte anche le entrate, in entrambe le direzioni, degli svincoli di Cormano e di Sesto San Giovanni.

Inoltre, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, sulla stessa A4, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione e barriere di sicurezza, come di seguito indicato:

-dalle 21:00 di questa sera, giovedì 29, alle 5:00 di venerdì 30 ottobre, per chi percorre la A4 Milano-Brescia, da Brescia verso Milano/Torino, verrà obbligatoriamente deviato sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

Dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 verso Varese, uscire allo svincolo Fiera, proseguire sul Raccordo Fiera di Milano in direzione Rho, sulla A50 Tangenziale ovest ed entrare in A4, in direzione Torino, attraverso il nodo Milano Ghisolfa.

In ulteriore alternativa, uscire allo svincolo Fiera Milano, rientrare in A8 verso Milano, uscire a Cascina Merlata ed entrare in A4 verso Torino allo svincolo di Pero;

-dalle 22:00 di venerdì 30 alle 6:00 di sabato 31 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Milano viale Certosa, verso Torino.

Si precisa che saranno contestualmente chiuse le entrate, in entrambe le direzioni, degli svincoli di Sesto San Giovanni e di Cormano, anche per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

L’area di servizio “Lambro nord”, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, chi è diretto verso Torino, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, potrà percorrere la SS36 verso Lecco, la A52 Tangenziale nord in direzione Rho, il Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho, la A50 Tangenziale ovest in direzione Bologna ed entrare in A4 verso Torino attraverso il nodo Milano Ghisolfa.

Chi è diretto verso Milano o Varese, dopo l’uscita obbligatoria a Sesto San Giovanni, potrà percorrere la SS36 verso Lecco, la A52 Tangenziale nord in direzione Rho ed entrare in A8 attraverso il nodo Fiera, verso Milano o Varese;

per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni e di Cormano, verso Torino: Milano viale Certosa;

per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni e di Cormano, verso Brescia: Monza.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.