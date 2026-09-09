A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CORMANO-ALLACCIAMENTO A8 VERSO TORINO

Roma, 9 settembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata la chiusura del tratto Cormano-allacciamento A8 Milano-Varese, verso Torino, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 9, alle 5:00 di giovedì 10 settembre; di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’entrata di Cormano in entrambe le direzioni e regolarmente accessibile anche l’area di servizio “Novate nord”, situata nel suddetto tratto.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del tratto Cormano-allacciamento A8, verso Torino, dalle 21:00 di giovedì 10 alle 5:00 di venerdì 11 settembre, per lavori di pavimentazione.

Si ricorda che lo svincolo di Cormano sarà contestualmente chiuso in entrata in entrambe le direzioni, mentre l’area di servizio “Novate nord” sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, verso Torino, percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho, proseguire sul Raccordo Fiera, proseguire sulla A50 Tangenziale ovest ed immettersi in A4 verso Torino;

per la chiusura del tratto, verso A8 Milano-Varese, percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho, raggiungere il nodo di Fiera e immettersi in A8 verso Milano o Varese;

per la chiusura dell’entrata di Cormano, verso Torino e A8/Varese: Milano Viale Certosa;

per la chiusura dell’entrata di Cormano, verso Brescia: Monza.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.