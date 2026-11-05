A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SERIATE

Roma, 5 novembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata la chiusura dell’entrata e dell’uscita della stazione di Seriate, che era prevista dalle 22:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 novembre.

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure della stazione di Seriate, in entrata e in uscita, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione, di seguito indicate:

-dalle 22:00 di venerdì 6 alle 5:00 di sabato 7 novembre;

-dalle 22:00 di domenica 8 alle 5:00 di lunedì 9 novembre.

In alternativa, utilizzare la stazione di Grumello o di Bergamo.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.