A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CAVENAGO. CONFERMATE LE ALTRE CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI SERIATE, BERGAMO, DALMINE, CAPRIATE E TREZZO
A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CAVENAGO. CONFERMATE LE ALTRE CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI SERIATE, BERGAMO, DALMINE, CAPRIATE E TREZZO
Roma, 27 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne della stazione di Cavenago, mentre sono confermate, come da programma, le altre chiusure, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, come di seguito indicato:
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 27 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE, IN MODALITA’ ALTERNATA
-sarà chiusa la stazione di Seriate, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Bergamo;
verso Brescia: Grumello;
-sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Dalmine;
verso Brescia: Seriate.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 28 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 29 OTTOBRE, IN MODALITA’ ALTERNATA
-sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
-verso Milano: Dalmine;
verso Brescia: Seriate;
-sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Capriate;
verso Brescia: Bergamo.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 29 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 30 OTTOBRE, IN MODALITA’ ALTERNATA
-sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Capriate;
verso Brescia: Bergamo;
-sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Trezzo, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare alla stazione di Dalmine, in considerazione della limitazione in peso sul ponte “sul fiume Adda”, nel collegamento tra Trezzo e Capriate, per il quale non è possibile entrare alla stazione di Trezzo;
verso Brescia: Dalmine.
DALLE 22:00 DI VENERDI’ 30 ALLE 5:00 DI SABATO 31 OTTOBRE, IN MODALITA’ ALTERNATA
-sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Trezzo, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare alla stazione di Dalmine, in considerazione della limitazione in peso sul ponte “sul fiume Adda”, nel collegamento tra Trezzo e Capriate, per il quale non è possibile entrare alla stazione di Trezzo;
verso Brescia: Dalmine;
-sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Cavenago;
verso Brescia, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Capriate, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare alla stazione di Cavenago, in considerazione della limitazione in peso sul ponte “sul fiume Adda”, nel collegamento tra Trezzo e Capriate, per il quale non è possibile entrare alla stazione di Capriate;
-sarà chiusa la stazione di Cavenago, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Agrate;
verso Brescia, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare a Capriate, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare ad Agrate, dopo aver percorso la SP176, via Matteotti, via Cassinazza verso Caponago, la SP215, via dell’Industria, via Galilei e via Matteotti, in considerazione della limitazione in peso sul ponte “sul fiume Adda”, per la quale non è possibile entrare a Capriate.
DALLE 22:00 DI SABATO 31 OTTOBRE ALLE 5:00 DI DOMENICA 1 NOVEMBRE, IN MODALITA’ ALTERNATA
-sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Cavenago;
verso Brescia, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Capriate, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare alla stazione di Cavenago, in considerazione della limitazione in peso sul ponte “sul fiume Adda”, nel collegamento tra Trezzo e Capriate, per il quale non è possibile entrare alla stazione di Capriate;
-sarà chiusa la stazione di Cavenago, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Agrate;
verso Brescia, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare a Capriate, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare ad Agrate, dopo aver percorso la SP176, via Matteotti, via Cassinazza verso Caponago, la SP215, via dell’Industria, via Galilei e via Matteotti, in considerazione della limitazione in peso sul ponte “sul fiume Adda”, per la quale non è possibile entrare a Capriate.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.