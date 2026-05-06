A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CAPRIATE
A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CAPRIATE
Roma, 6 maggio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata la chiusura dell’uscita della stazione di Capriate, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 6, alle 5:00 di giovedì 7 maggio.
Rimangono confermate, come da programma, le chiusure della suddetta stazione, in entrata in entrambe le direzioni, nelle due notti di giovedì 7 e venerdì 8 maggio, con orario 21:00-5:00, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate potranno entrare alla stazione di Trezzo; i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare alla stazione di Dalmine, in considerazione della limitazione in peso (20 tonnellate) sul ponte sul fiume Adda, nel collegamento tra Trezzo e Capriate;
per Venezia, entrare alla stazione di Dalmine.