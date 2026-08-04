A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A52 TANGENZIALE NORD VERSO BOLOGNA

Roma, 4 agosto 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata la chiusura del Ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso Bologna, prevista dalle 22:00 di giovedì 6 alle 5:00 di venerdì 7 agosto. Rimangono confermate, come da programma, le chiusure del Ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord, per chi proviene da Torino ed è diretto verso Bologna, nelle due notti di martedì 4 e mercoledì 5 agosto, con orario 22:00-5:00.

In alternativa: uscire dallo svincolo di Sesto S. Giovanni, immettersi sulla SS36 ed entrare in A52 Tangenziale nord verso Bologna oppure proseguire sulla A4 verso Brescia e immettersi sulla A51 Tangenziale est, in direzione Bologna.