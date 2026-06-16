A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA SESTO SAN GIOVANNI. CONFERMATA LA CHIUSURA USCITA CAVENAGO
A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA SESTO SAN GIOVANNI. CONFERMATA LA CHIUSURA USCITA CAVENAGO
Roma 16 giugno 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata la chiusura dell’uscita di Sesto San Giovanni, prevista dalle 1:00 alle 5:00 di venerdì 19 giugno.
Inoltre è stato aggiornato il programma delle chiusure, sulla stessa A4, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, come di seguito indicato:
-dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 giugno, sarà chiusa la stazione di Cavenago, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Agrate oppure proseguire in direzione Brescia/Venezia e uscire a Trezzo;
-dalle 22:00 di giovedì 18 alle 5:00 di venerdì 19 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia di utilizzare Monza o Cormano.