A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA NOTTURNA USCITA SVINCOLO SESTO SAN GIOVANNI. CONFERMATA LA CHIUSURA ALLACCIAMENTO A8
A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA NOTTURNA USCITA SVINCOLO SESTO SAN GIOVANNI. CONFERMATA LA CHIUSURA ALLACCIAMENTO A8
Roma, 24 marzo 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, è stato aggiornato il programma di chiusura dello svincolo di Sesto San Giovanni, che era previsto dalle 21:00 di questa sera, martedì 24, alle 5:00 di mercoledì 25 marzo.
In tale orario, il suddetto svincolo sarà chiuso in uscita per chi proviene da Torino e da Brescia, per lavori di pavimentazione.
In alternativa si consiglia:
per chi proviene da Torino, uscire a Cormano o ad Agrate, sulla stessa A4, o allo svincolo di Sesto San Giovanni Viale Italia, sulla A52 Tangenziale nord di Milano;
per chi proviene da Brescia, proseguire sulla A4 verso Torino e uscire a Cormano.
Confermata la chiusura, sulla stessa A4, del Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, da Brescia verso Varese, dalle 21:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 marzo, per lavori di pavimentazione.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
proseguire sulla A4 verso Torino, immettersi sulla A50 Tangenziale ovest attraverso il nodo Milano Ghisolfa seguendo le indicazioni per la A8 ed entrare in A8 in direzione Varese;
anticipare l’uscita allo svincolo di Milano viale Certosa, in A4, proseguire sul Raccordo Milano Viale Certosa verso Milano, uscire al primo svincolo e rientrare sul Raccordo Milano Viale Certosa in direzione A8;
proseguire sulla A4 verso Torino, uscire allo svincolo di Pero ed immettersi in A8 verso Varese allo svincolo di Cascina Merlata.