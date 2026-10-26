A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO ORARIO CHIUSURE SVINCOLO DI CORMANO
A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO ORARIO CHIUSURE SVINCOLO DI CORMANO
Roma, 22 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, sono stati aggiornati gli orari di chiusura dello svincolo di Cormano, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, come di seguito indicato:
-dalle 22:00 di lunedì 26 alle 5:00 di martedì 27 ottobre, sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Sesto San Giovanni o di Milano viale Certosa;
-dalle 22:00 di martedì 27 alle 5:00 di mercoledì 28 ottobre, sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Torino: Milano viale Certosa;
in entrata verso Brescia: Monza;
in uscita per chi proviene da Brescia: Sesto San Giovanni.
Si ricorda la contestuale chiusura del tratto Milano viale Certosa-Monza, verso Brescia;
-nelle due notti di mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Torino: Milano viale Certosa;
in entrata verso Brescia: Monza.
Si ricorda la chiusura del tratto Sesto San Giovanni e Milano viale Certosa, verso Torino, con contestuale chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni in entrambe le direzioni;
-nelle due notti di mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa, uscire a Monza o a Sesto San Giovanni;
-dalle 22:00 di venerdì 30 alle 6:00 di sabato 31 ottobre, sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Torino: Milano viale Certosa;
in entrata verso Brescia: Monza.
Si ricorda la chiusura del tratto Sesto San Giovanni e Milano viale Certosa, verso Torino, con contestuale chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni in entrambe le direzioni;
-dalle 22:00 di venerdì 30 alle 5:00 di sabato 31 ottobre, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa, uscire a Monza o a Sesto San Giovanni.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.