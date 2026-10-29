A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO ORARIO CHIUSURE SVINCOLO DI CORMANO

Roma, 29 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, sono state annullate le chiusure dello svincolo di Cormano, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia, che erano previste nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 ottobre.

Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne dello svincolo di Cormano, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, di seguito indicate:

-dalle 22:00 di venerdì 30 alle 6:00 di sabato 31 ottobre, in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Torino: Milano viale Certosa;

in entrata verso Brescia: Monza.

Si ricorda la chiusura del tratto Sesto San Giovanni e Milano viale Certosa, verso Torino, con contestuale chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni in entrambe le direzioni.

-dalle 22:00 di venerdì 30 alle 5:00 di sabato 31 ottobre, in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa, uscire a Monza o a Sesto San Giovanni.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.