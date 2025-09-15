A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO ORARIO CHIUSURE STANOTTE ENTRATA STAZIONI DI ROVATO E PONTE OGLIO

Roma, 15 settembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, è stato aggiornato l’orario delle chiusure previste nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 settembre, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, come di seguito indicato:

-con orario 21:00-1:00, sarà chiusa la stazione di Rovato, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Palazzolo;

verso Brescia: Ospitaletto;

-con orario 23:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Ponte Oglio, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Grumello;

verso Brescia: Palazzolo.