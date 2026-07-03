A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO ORARIO CHIUSURA STANOTTE ENTRATA STAZIONE DI BRESCIA OVEST
A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO ORARIO CHIUSURA STANOTTE ENTRATA STAZIONE DI BRESCIA OVEST
Roma, 3 luglio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione della rete elettrica, dalle 21:00 di questa sera, venerdì 3, alle 6:00 di sabato 4 luglio, sarà chiusa la stazione di Brescia ovest, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Ospitaletto, sulla stessa A4;
verso Brescia: Brescia Centro, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia.