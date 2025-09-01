A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI BERGAMO
Roma, 1 settembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia è stata annullata la chiusura della stazione di Bergamo, in uscita per chi proviene da Brescia, prevista dalle 22:00 di stasera, lunedì 1, alle 5:00 di martedì 2 settembre. Restano confermate le chiusure della stazione di Bergamo, secondo il seguente programma:
-dalle 22:00 di martedì 2 alle 5:00 di mercoledì 3 settembre, per lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza: in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Seriate;
-dalle 21:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 settembre, per attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia di svincolo: in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Dalmine;
-dalle 22:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 settembre, per lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza: in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Seriate;
-dalle 22:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 settembre, per lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza: in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Seriate.