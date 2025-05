A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA SVINCOLO DI SESTO SAN GIOVANNI

Roma, 23 maggio 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, è stato aggiornato il programma di chiusura dello svincolo di Sesto San Giovanni, inizialmento previsto nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 maggio.

Il suddetto svincolo sarà chiuso, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di questa sera, venerdì 23, alle 5:00 di sabato 24 maggio, in uscita per chi proviene da Brescia e da Torino.

In alternativa si consiglia di uscire ai seguenti svincoli:

per chi proviene da Brescia: Monza, al km 139+000;

per chi proviene da Torino: Cormano, al km 129+900.