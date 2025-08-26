A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE STAZIONE DI CAPRIATE. CONFERMATE LE ALTRE CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 26 agosto 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia è stata annullata la chiusura della stazione di Capriate, che era prevista dalle 21:00 di giovedì 28 alle 5:00 di venerdì 29 agosto.

Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure, sulla A4 Milano-Brescia, di seguito indicate:

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 26 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 27 AGOSTO

-sarà chiusa la stazione di Capriate, in uscita per chi proviene da Milano, per lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Trezzo;

-sarà chiusa la stazione di Grumello, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia, per attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Seriate;

verso Brescia: Ponte Oglio;

-sarà chiusa la stazione di Ospitaletto, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano, per lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: Rovato;

in entrata verso Brescia: Brescia ovest.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 27 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 28 AGOSTO

-sarà chiusa la stazione di Rovato, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia, per lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Palazzolo;

verso Brescia: Ospitaletto.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 28 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 29 AGOSTO

-sarà chiusa la stazione di Rovato, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia, per lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Palazzolo;

verso Brescia: Ospitaletto.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 28 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 29 AGOSTO

-sarà chiusa la stazione di Bergamo, in uscita per chi proviene da Milano, per attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Dalmine.