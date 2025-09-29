A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 29 settembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, come di seguito indicato:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 29 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 30 SETTEMBRE

-per consentire lavori di pavimentazione e attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Capriate o di Bergamo.

DALLE 23:00 DI LUNEDI’ 29 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 30 SETTEMBRE

per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Dalmine o di Trezzo.

Si precisa che chiusure dell’entrata di Dalmine e di Capriate verranno effettuate in modalità alternata.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 1 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 2 OTTOBRE

per consentire lavori di pavimentazione e per attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore:

-sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Capriate o di Bergamo, uscire alla stazione di Capriate;

-sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Cavenago;

verso Brescia: Capriate.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 2 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 3 OTTOBRE

-per consentire lavori di pavimentazione e attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Dalmine o di Seriate.

DALLE 23:00 DI GIOVEDI’ 2 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 3 OTTOBRE

-per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, sarà chiusa l’area di servizio “Brembo sud”, situata nel tratto compreso tra Capriate e Dalmine, verso Brescia.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 3 ALLE 5:00 DI SABATO 4 SETTEMBRE

per consentire lavori di pavimentazione e attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore:

-sarà chiusa la stazione di Dalmine, in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bergamo;

-sarà chiusa la stazione di Monza, in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di uscire ad Agrate o a Sesto San Giovanni;

-sarà chiusa la stazione di Cavenago, in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di uscire a Trezzo o ad Agrate sulla stessa A4, o alla stazione di Pessano con Bornago, sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano.