A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 4 maggio 2026 – E’ stato aggiornato il programma delle chiusure sulla A4 Milano-Brescia, previste nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 maggio, per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, come di seguito indicato:

-dalle 21:00 di lunedì 4 alle 5:00 di martedì 5 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Milano Viale Certosa e Monza, verso Brescia.

Si precisa che gli svincoli di Cormano e di Sesto San Giovanni saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, verso Brescia e Torino.

L’area di servizio “Lambro sud”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Milano Viale Certosa, immettersi sulla A8 Milano-Varese e uscire allo svincolo Fiera di Milano, al km 2+200 e seguire poi le indicazioni per Monza, lungo la A52 Tangenziale nord di Milano, con ingresso sulla A4 alla stazione di Monza;

per la chiusura dell’entrata di Cormano e di Sesto San Giovanni, verso Brescia: Monza;

per la chiusura dell’entrata di Cormano e di Sesto San Giovanni, verso Torino: Milano Viale Certosa.