A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO SESTO SAN GIOVANNI
A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO SESTO SAN GIOVANNI
Roma, 17 novembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata la chiusura dell’uscita di Sesto San Giovanni, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 17, alle 5:00 di martedì 18 novembre.
Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure del suddetto svincolo, in uscita per chi proviene da Torino, nelle quattro notti di martedì 18, mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 novembre, con orario 21:00-5:00, per lavori di manutenzione cavalcavia.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cormano o alla stazione di Agrate, rispettivamente al km 129+900 e al km 145+900 della stessa A4, o allo svincolo di Sesto San Giovanni viale Italia, sulla A52 Tangenziale nord di Milano.