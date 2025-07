A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI TREZZO

Roma, 14 luglio 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata la chiusura dell’uscita di Trezzo, prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 14, alle 5:00 di martedì 15 luglio.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura della suddetta stazione, in uscita per chi proviene da Milano, dalle 21:00 di mercoledì 16 alle 5:00 di giovedì 17 luglio, per consentire lavori di posa cavi.

In alternativa si potrà uscire alla stazione di Cavenago, al km 150+100, o di Capriate, al km 160+700.

Si ricorda che la suddetta stazione sarà chiusa, sempre in uscita da Milano, dalle 21:00 di martedì 15 alle 5:00 di mercoledì 16 luglio, per attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore.