A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI SESTO SAN GIOVANNI E CORMANO
A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI SESTO SAN GIOVANNI E CORMANO
Roma, 26 maggio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia è stata annullata la chiusura dello svincolo di sesto San Giovanni, in uscita per chi proviene da Torino, che era prevista dalle 21:00 di stasera, martedì 26, alle 5:00 di mercoledì 27 maggio.
Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, sulla stessa A4, di seguito indicate:
-dalle 21:00 di martedì 26 alle 5:00 di mercoledì 27 maggio, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in entrata in entrambe le direzioni, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano: Cormano o Milano viale Certosa;
in entrata verso Brescia: Monza;
-dalle 21:00 di giovedì 28 alle 5:00 di venerdì 29 maggio, sarà chiuso lo svincolo di Cormano, in entrata e in uscita, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Sesto San Giovanni o di Milano viale Certosa.