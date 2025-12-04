A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI PALAZZOLO E IMMISSIONE A35 BREBEMI

Roma, 4 dicembre 2025 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A4 Milano-Brescia è stata annullata la chiusura della stazione di Palazzolo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia, che era prevista dalle 21:00 di stasera, giovedì 4, alle 5:00 di venerdì 5 dicembre.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura, per chi proviene da Venezia/Brescia, del Ramo di immissione sulla A35 BreBeMi, verso Milano, prevista dalle 21:00 di venerdì 5 alle 5:00 di sabato 6 dicembre, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Brescia ovest, alla rotatoria prendere la terza uscita verso A35 BreBeMi/Lago d’Iseo e immettersi sulla SP11 (Tangenziale sud), seguire le indicazioni per A35/ Brebemi/Travagliato/Ospitaletto ed immettersi sulla A35 BreBeMi verso Milano.