A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE DELLE STAZIONI DI TREZZO E DI MONZA

Roma, 25 novembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, per consentire lavori di pavimentazione, come di seguito indicato:

-dalle 21:00 di mercoledì 26 alle 5:00 di giovedì 27 novembre, sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Cavenago o di Capriate;

-nelle due notti di giovedì 27 e venerdì 28 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Monza, in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Agrate o allo svincolo di Sesto San Giovanni.